1)приведите пример исполнителя алгоритма. 2) Должен ли составитель алгоритма знать, кто будет являться исполнителем алгоритма?3)Перечислите свойства алгоритма.4) Поясните значение свойства алгоритма "определенность" ...
1)приведите пример исполнителя алгоритма. 2) Должен ли составитель алгоритма знать, кто будет являться исполнителем алгоритма?3)Перечислите свойства алгоритма.4) Поясните значение свойства алгоритма "определенность" . 5) Какой способ представления алгоритма алгоритма более понятен исполнителю алгоритма - человеку?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)Существует 4 вида алгоритмов: линейный, циклический, разветвляющийся, вспомогательный. Линейный (последовательный) алгоритм — описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке. Линейными являются алгоритмы отпирания дверей, заваривания чая, приготовления одного бутерброда. Линейный алгоритм применяется при вычислении арифметического выражения, если в нем используются только действия сложения и вычитания. Циклический алгоритм — описание действий, которые должны по вторяться указанное число раз или пока не выполнено заданное условие. Перечень повторяющихся действий называется телом цикла. Многие процессы в окружающем мире основаны на многократном повторении одной и той же последовательности действий. Каждый год наступают весна, лето, осень и зима. Жизнь растений в течение года проходит одни и те же циклы. Подсчитывая число полных поворотов минутной или часовой стрелки, человек измеряет время. Условие — выражение, находящееся между словом «если» и словом «то» и принимающее значение «истина» или «ложь» . Разветвляющийся алгоритм — алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий. Примеры разветвляющих алгоритмов: если пошел дождь, то надо открыть зонт; если болит горло, то прогулку следует отменить; если билет в кино стоит не больше десяти рублей, то купить билет и занять свое место в зале, иначе (если стоимость билета больше 10 руб. ) вернуться домой . В общем случае схема разветвляющего алгоритма будет выглядеть так: «если условие, то...,иначе...» . Такое представление алгоритма получило название полной формы. Неполная форма, в которой действия пропускаются: «если условие, то...» . Вспомогательный алгоритм — алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, указав только его имя. Например: вы в детстве учились суммировать единицы, затем десятки, чтобы суммировать двузначные числа содержащие единицы вы не учились новому методу суммирования, а воспользовались старыми методами.