1)приведите пример исполнителя алгоритма. 2) Должен ли составитель алгоритма знать, кто будет являться исполнителем алгоритма?3)Перечислите свойства алгоритма.4) Поясните значение свойства алгоритма "определенность" ...

1)Существует 4 вида алгоритмов: линейный, циклический, разветвляющийся, вспомогательный. Линейный (последовательный) алгоритм — описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке. Линейными являются алгоритмы отпирания дверей, заваривания чая, приготовления одного бутерброда. Линейный алгоритм применяется при вычислении арифметического выражения, если в нем используются только действия сложения и вычитания. Циклический алгоритм — описание действий, которые должны по вторяться указанное число раз или пока не выполнено заданное условие. Перечень повторяющихся действий называется телом цикла. Многие процессы в окружающем мире основаны на многократном повторении одной и той же последовательности действий. Каждый год наступают весна, лето, осень и зима. Жизнь растений в течение года проходит одни и те же циклы. Подсчитывая число полных поворотов минутной или часовой стрелки, человек измеряет время. Условие — выражение, находящееся между словом «если» и словом «то» и принимающее значение «истина» или «ложь» . Разветвляющийся алгоритм — алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий. Примеры разветвляющих алгоритмов: если пошел дождь, то надо открыть зонт; если болит горло, то прогулку следует отменить; если билет в кино стоит не больше десяти рублей, то купить билет и занять свое место в зале, иначе (если стоимость билета больше 10 руб. ) вернуться домой . В общем случае схема разветвляющего алгоритма будет выглядеть так: «если условие, то...,иначе...» . Такое представление алгоритма получило название полной формы. Неполная форма, в которой действия пропускаются: «если условие, то...» . Вспомогательный алгоритм — алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, указав только его имя. Например: вы в детстве учились суммировать единицы, затем десятки, чтобы суммировать двузначные числа содержащие единицы вы не учились новому методу суммирования, а воспользовались старыми методами.