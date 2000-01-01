1.Прочитай початок розповіді. Продовж іі і запиши. У тексті вживай ризні форми ПРИСЛІВНИКІВ. Якось напровесні,коли сонечко пригрівало все тепліше і те пліше, а сніжок танув усе скоріше і скоріше і водичкою стікав у ст...

1.Прочитай початок розповіді. Продовж іі і запиши. У тексті вживай ризні форми ПРИСЛІВНИКІВ. Якось напровесні,коли сонечко пригрівало все тепліше і те пліше, а сніжок танув усе скоріше і скоріше і водичкою стікав у стрімкі потічки... 2. Нужно СРОЧНОООО!!!