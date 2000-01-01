1.Прочитай початок розповіді. Продовж іі і запиши. У тексті вживай ризні форми ПРИСЛІВНИКІВ. Якось напровесні,коли сонечко пригрівало все тепліше і те пліше, а сніжок танув усе скоріше і скоріше і водичкою стікав у ст...

1.Прочитай початок розповіді. Продовж іі і запиши. У тексті вживай ризні форми ПРИСЛІВНИКІВ. Якось напровесні,коли сонечко пригрівало все тепліше і те пліше, а сніжок танув усе скоріше і скоріше і водичкою стікав у стрімкі потічки... 2. Нужно СРОЧНОООО!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
а какой это класс???????????????????????
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