1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события , в правильной последовательности в ответ. 1)разорение ...
1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события , в правильной последовательности в ответ. 1)разорение Тохтамышем Москвы 2)образование Древнерусского государства конец IX века 3)Куликовская битва 1380г. 4)нашествия Батыя на Русь 5)призвание варягов на Русь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
52431-ответ будет в такой последовательности цифр