1.Расположите в хронологической последовательности ис­то­ри­че­ские со­бы­тия. За­пи­ши­те цифры, ко­то­ры­ми обо­зна­че­ны ис­то­ри­че­ские со­бы­тия , в пра­виль­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти в ответ. 1)разорение Тохтамышем Москвы 2)образование Древнерусского государства конец IX века 3)Куликовская битва 1380г. 4)нашествия Батыя на Русь 5)призвание варягов на Русь