1.Разрешение экрана монитора - 1024*768 точек,глубина цвета-16 бит.Каков необходимый объём видеопамяти для данного графического режима? 2. В процессе преобразования растрово го графического файла количество цветов уме...
1.Разрешение экрана монитора - 1024*768 точек,глубина цвета-16 бит.Каков необходимый объём видеопамяти для данного графического режима? 2. В процессе преобразования растрово го графического файла количество цветов уменьшилось с 1024 до 32. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла? 3.монитор позволяет получать на экране 512 различных цветов. какой объем памяти в байтах занимает 1 пиксель?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Общее количество точек равно 1024*768. Цвет каждой точки задается 16 битами или 16/8=2 байтами, поэтому потребуется 1024*768*2 байт, или 1024*768*2/1024 = 768*2 Кбайт или 768*2/1024 = 1.5 Мбайт памяти. 2. Для представления 1024=2 цветов требуется 10 бит. А для представления 32=2 цветов требуется 5 бит. Поэму информационный объем уменьшится в 10/5=2 раза. 3. 512=2 цветов, следовательно для представления цвета нужно 9 бит. В 1 байте 8 бит, поэтому 1 пиксель займет / = 1.125 байта