1.Разрешение экрана монитора - 1024*768 точек,глубина цвета-16 бит.Каков необходимый объём видеопамяти для данного графического режима? 2. В процессе преобразования растрово го графического файла количество цветов уме...

1.Разрешение экрана монитора - 1024*768 точек,глубина цвета-16 бит.Каков необходимый объём видеопамяти для данного графического режима? 2. В процессе преобразования растрово го графического файла количество цветов уменьшилось с 1024 до 32. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла? 3.монитор позволяет получать на экране 512 различных цветов. какой объем памяти в байтах занимает 1 пиксель?