1.Ребята купили в магазине цыпленка,принесли домой и назвали Цыпом. Предложение надо разобрать по членам предложения и по частям речи. 2.Вечером мы отправились удить рыбу. Под черкнуть главные члены. 3.Весеннее солнце...
1.Ребята купили в магазине цыпленка,принесли домой и назвали Цыпом. Предложение надо разобрать по членам предложения и по частям речи. 2.Вечером мы отправились удить рыбу. Под черкнуть главные члены. 3.Весеннее солнце пробудило от сна муравьев. Подчеркнуть все известные члены предложения и обозначить части речи. 4.В этот ранний час в лесу просыпаются птицы. Разберите предложение по членам.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ребята(подлежащее, сущ.) купили(сказуемое, глагол) в( предлог) магазине(обстоятельство, сущ.), принесли(сказуемое, глагол) домой(обстоятельство, сущ.) и(союз) назвали(сказуемое, глагол). Вечером(обстоятельство. сущ.) мы(подлежащее , местоимение) отправились(сказуемое, глагол) удить(сказуемое, глагол) рыбу(дополнение,сущ.) Весенне(определение, прилаг.) солнце(подлежащее. сущ) пробудило(сказуемое, глагол) от(предлог) сна(дополнение, сущ.) муравьёв(дополнение, сущ.) В (предлог) этот(местоимение) ранний(определение, прилаг.) час(дополнение. сущ.) в(предлог) лесу(обстоятельство, сущ.) просыпаются(сказуемое, глагол) птицы(подлежащее, сущ.) Обстоятельство подчёркиваем пунктир точка, определение волнистой линией, дополнение пунктиром. Удачи)