1.Ребята купили в магазине цыпленка,принесли домой и назвали Цыпом. Предложение надо разобрать по членам предложения и по частям речи. 2.Вечером мы отправились удить рыбу. Под черкнуть главные члены. 3.Весеннее солнце пробудило от сна муравьев. Подчеркнуть все известные члены предложения и обозначить части речи. 4.В этот ранний час в лесу просыпаются птицы. Разберите предложение по членам.