1.С каким веком в истории России связано понятие «дворцовые перевороты»?1) XV 2) XIV 3) XVII 4) XVIII 2.В середине XVIII века Россия принимала уча стие в войне вошедшей в историю как 1) Семилетняя 2) Северная 3) Отечественная 4) Крымская 3.Совещательный орган при монархе, созданный указом Екатерины I в 1726 году,назывался: 1) Сенат 2) Верховный тайный совет 3) Государственный совет 4) Земский собор 4.Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых переворотов в России 1) хованщина 2) Смута 3) опричнина 4) бироновщина