1)С какими из перечисленных веществ взаимодействует калий? сера, хлорид натрия, азот, оксид бария, вода, водород, алюминий, гидроксид лития Составьте уравнения возможных реа кций. 2)Вещ-ва, с которыми взаимодейс...
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1)С какими из перечисленных веществ взаимодействует калий? сера, хлорид натрия, азот, оксид бария, вода, водород, алюминий, гидроксид лития Составьте уравнения возможных реа кций. 2)Вещ-ва, с которыми взаимодействует оксид натрия ( 2 ответа) : 1. кислород; 2. вода; 3.оксид бария; 4. гидроксид натрия; 5. оксид серы(4) Составьте уравнения возможных реакций. Помогите, пожалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
1) 2K+S=K2S 6 K + N2 = 2K3N 2 K +2 H2O =2KOH + H2 2K + H2 = 2KH 2) Na2O+ H2O = 2NaOH Na2O + SO2 = Na2SO3
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