1)С какими из перечисленных веществ взаимодействует калий? сера, хлорид натрия, азот, оксид бария, вода, водород, алюминий, гидроксид лития Составьте уравнения возможных реа кций. 2)Вещ-ва, с которыми взаимодейс...

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1)С какими из перечисленных веществ взаимодействует калий? сера, хлорид натрия, азот, оксид бария, вода, водород, алюминий, гидроксид лития Составьте уравнения возможных реа кций. 2)Вещ-ва, с которыми взаимодействует оксид натрия ( 2 ответа) : 1. кислород; 2. вода; 3.оксид бария; 4. гидроксид натрия; 5. оксид серы(4) Составьте уравнения возможных реакций. Помогите, пожалуйста)))

Автор: Гость