1)С раствором серной кислоты и сульфата железа (II) реагирует: а)олово б)свинец в)медь г)алюминий 2)Соль не образуется при взаимодействии а)металла с кислотой б)основного оксида с кислотой в)кисло...

1)С раствором серной кислоты и сульфата железа (II) реагирует: а)олово б)свинец в)медь г)алюминий 2)Соль не образуется при взаимодействии а)металла с кислотой б)основного оксида с кислотой в)кислотного оксида со щелочью г)кислотного оксида с кислотой 3)Раствор гидроксида натрия реагирует с раствором следующей соли: а)нитрат бария б)фосфат калия в)хлорид железа (III) г)фосфат кальция Пожалуйста,ребят,срочно надо