1.Самостоятельные греческие государства назывались :1) полис 2) республика 3) колония 4) город 2. Законы заложившие основы демократии в Афин ах, установил : 1) Солон 2) Драконт 3) Перикл 4) Исокр...

1.Самостоятельные греческие государства назывались :1) полис 2) республика 3) колония 4) город 2. Законы заложившие основы демократии в Афин ах, установил : 1) Солон 2) Драконт 3) Перикл 4) Исократ 3. Предводителем греков в битве при Фермопилах был: 1) Мильтиад 2) Леонид 3) Фемистокл 4) Демосфен