1)Сколько миллилитров воды необходимо добавить к 54 г кристаллической соды для приготовления 10%- ноги раствора Na2CO3?2)Сколько граммов мрамора, соде ржащего 95% СаСО3 и сколько миллилитров 25%-много раствора с плотн...
1)Сколько миллилитров воды необходимо добавить к 54 г кристаллической соды для приготовления 10%- ноги раствора Na2CO3?2)Сколько граммов мрамора, соде ржащего 95% СаСО3 и сколько миллилитров 25%-много раствора с плотностью 1,125 гмл соляной кислоты требуется для получения 5 л(при н.у) углекислого газа.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кристаллическая сода Na2CO3*10H2O Найдем массу карбоната натрия в кристаллогидрате: m(Na2CO3)=54*106/286=20 г Найдем массу 10%-ого раствора: m(р-ра)=20*100%/10%=200 г Масса воды: m(H2O)=200-54=146 г Объем воды: V(H2O)=146/1=146 мл