1)Сколько миллилитров воды необходимо добавить к 54 г кристаллической соды для приготовления 10%- ноги раствора Na2CO3?2)Сколько граммов мрамора, соде ржащего 95% СаСО3 и сколько миллилитров 25%-много раствора с плотн...

1)Сколько миллилитров воды необходимо добавить к 54 г кристаллической соды для приготовления 10%- ноги раствора Na2CO3?2)Сколько граммов мрамора, соде ржащего 95% СаСО3 и сколько миллилитров 25%-много раствора с плотностью 1,125 гмл соляной кислоты требуется для получения 5 л(при н.у) углекислого газа.