1Сөйлем мүшелері деген не? 2Бірыңғай мүше деген не? 3Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден қандай айырмашылық бар? Пожалуйста помогите мне за 40 мин надо все это сделать! :((((( Дам 20 баллов

Қазақ тiлi
1Сөйлем мүшелері деген не? 2Бірыңғай мүше деген не? 3Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден қандай айырмашылық бар? Пожалуйста помогите мне за 40 мин надо все это сделать! :((((( Дам 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сөйлем мүшелері – сөздердің мағыналық тұрғыдан өзара тіркесуі нәтижесінде синтаксистік қызметте жұмсалатын сөйлемнің дербес бөлшектері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері - сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беретін, көбінесе бір тұлғада, бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы. Лучший ответ керек) 1 балл жетпей тур
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