1Сөйлем мүшелері деген не? 2Бірыңғай мүше деген не? 3Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден қандай айырмашылық бар? Пожалуйста помогите мне за 40 мин надо все это сделать! :((((( Дам 20 баллов
Қазақ тiлi
1Сөйлем мүшелері деген не? 2Бірыңғай мүше деген не? 3Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден қандай айырмашылық бар? Пожалуйста помогите мне за 40 мин надо все это сделать! :((((( Дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сөйлем мүшелері – сөздердің мағыналық тұрғыдан өзара тіркесуі нәтижесінде синтаксистік қызметте жұмсалатын сөйлемнің дербес бөлшектері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері - сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беретін, көбінесе бір тұлғада, бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы. Лучший ответ керек) 1 балл жетпей тур
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и обведи в предложение слова с йотированными гласными. Звонки поют птицы,з??енят под деревьями весенние ручейки
Другие предметы
Химия
Напишите пожалуйста сообщение на химию про простое вещество напишите примеры !ЗА??АНИЕ СПАСИБО!ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!
Французский язык
Раскройте скобки, поставив глагол в нужное время: Quatre soldats (etre) installés chez la vielle. Le matin pendant que les quatre (fair) leur t...
Математика