1Сөйлем мүшелері деген не? 2Бірыңғай мүше деген не? 3Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден қандай айырмашылық бар? Пожалуйста помогите мне за 40 мин надо все это сделать! :((((( Дам 20 баллов

Қазақ тiлi

1Сөйлем мүшелері деген не? 2Бірыңғай мүше деген не? 3Бірыңғай мүшенің күрделі мүшеден қандай айырмашылық бар? Пожалуйста помогите мне за 40 мин надо все это сделать! :((((( Дам 20 баллов

Автор: Гость