1.Тело объёмом 0.01 м3 опустили в воду.Сила тяжести действующая на него равна 90Н.Всплывёт оно или утонет?Как будет вести себя тело, если его опустить в керосин?(Плотность вод ы 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3.) 2.Т...

1.Тело объёмом 0.01 м3 опустили в воду.Сила тяжести действующая на него равна 90Н.Всплывёт оно или утонет?Как будет вести себя тело, если его опустить в керосин?(Плотность вод ы 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3.) 2.Три несмешивающихся между собой жидкости:вода, керосин, ртуть-налиты в сосуд.В каком порядке они расположились ?Сделайте рисунок.(Плотность ртути 13600 кг/м3, плотность воды и керосина в предыдущей задаче(1.)) 3.Стальной брусок, подвешенный на нити, погружен в воду.Назовите основные силы действующие на брусок.