1.Тело объёмом 0.01 м3 опустили в воду.Сила тяжести действующая на него равна 90Н.Всплывёт оно или утонет?Как будет вести себя тело, если его опустить в керосин?(Плотность вод ы 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3.) 2.Т...
1.Тело объёмом 0.01 м3 опустили в воду.Сила тяжести действующая на него равна 90Н.Всплывёт оно или утонет?Как будет вести себя тело, если его опустить в керосин?(Плотность вод ы 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3.) 2.Три несмешивающихся между собой жидкости:вода, керосин, ртуть-налиты в сосуд.В каком порядке они расположились ?Сделайте рисунок.(Плотность ртути 13600 кг/м3, плотность воды и керосина в предыдущей задаче(1.)) 3.Стальной брусок, подвешенный на нити, погружен в воду.Назовите основные силы действующие на брусок.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.сила Архимеда pgV, значит 0.01м3 * 1000кг/м3 * 10м/с2=100H - не утонет , т.к сила Архимеда больше силы тяжести, а в керосине 0.01*800*10=80 утонет , т.к сила Архимеда меньше силы тяжести 2.ну смотри низ -ртуть , середина-вода, верх-керосин , т.к плотность ртути больше всех -она внизу , у воды чуть меншь - середина , а у керосина меньше всего 3 сила Архимеда и сила тяжести