1.три самосвала разной грузоподъемности вывозят грунт. он будет вывезен полностью, если каждый самосвал совершит восемь рейсов. так же он будет вывезен полностью, если первый самосвал совершит четыре рейса, второй два рейса, а ...

Алгебра
1.три самосвала разной грузоподъемности вывозят грунт. он будет вывезен полностью, если каждый самосвал совершит восемь рейсов. так же он будет вывезен полностью, если первый самосвал совершит четыре рейса, второй два рейса, а третий шестнадцать рейсов. если первый самосвал совершит шесть рейсов, а третий - двенадцать, то сколько рейсов должен совершить второй самосвал, что бы грунт был вывезен полностью?   2.В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом С sinA*cosB=0,36. Найдите tg A.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8а+8в+8с=4а+2в+16с. 2) (12а+10в+24с):2=6а(первый)+5в(второй)+12с(третий). ОТВЕТ: второму нужно сделать 5 рейсов.
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