1.Три точки К М Р лежат на одной прямой. Известно, что КР=19 см, РМ=27 см. Какой может быть длина отрезка КМ? 2.Сумма вертикальных углов АОС и МОВ, образованных при пересече нии прямых АВ и МВ равна 210 градусов. Найд...

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1.Три точки К М Р лежат на одной прямой. Известно, что КР=19 см, РМ=27 см. Какой может быть длина отрезка КМ? 2.Сумма вертикальных углов АОС и МОВ, образованных при пересече нии прямых АВ и МВ равна 210 градусов. Найдите угол АОМ и угол СОВ. 3 Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найдите углы которые образует биссектриса большего угла со сторонами меньшего. (Помогите очень надо!)

Автор: Гость