1.Три точки К М Р лежат на одной прямой. Известно, что КР=19 см, РМ=27 см. Какой может быть длина отрезка КМ? 2.Сумма вертикальных углов АОС и МОВ, образованных при пересече нии прямых АВ и МВ равна 210 градусов. Найд...
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1.Три точки К М Р лежат на одной прямой. Известно, что КР=19 см, РМ=27 см. Какой может быть длина отрезка КМ? 2.Сумма вертикальных углов АОС и МОВ, образованных при пересече нии прямых АВ и МВ равна 210 градусов. Найдите угол АОМ и угол СОВ. 3 Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найдите углы которые образует биссектриса большего угла со сторонами меньшего. (Помогите очень надо!)
Ответ(ы):
Гость:
1. Случай 1. КМ=КР+РМ=27+19=46 Случай 2. КМ=РМ-КР=27-19=8 Ответ: 46, 8 2. Угол АОС= углу МОВ, каждый из которых равен 105 (210/2=105) Угол АОМ = 180 - 105= 75 (т.к угол АОС и АОМ смежные, а сумма таких углов равна 180) Угол СОВ=углу АОМ=75 (вертикальные) Ответ: 75 3. Пусть меньший угол равен Х, тогда второй угол равен 5Х. Сумма смежных углов равно 180. Составим и решим уравнение. х+5х=180 6х=180 х=30 2)больший угол равен 5*30=150 Биссектриса делит угол пополам 150/2=75 Ответ: 75
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