1)У человека светлый цвет волос и способность преимущественно владеть левой рукой - рецессивные признаки, наследующиеся независимо. Какова вероятность рождения ребёнка со светыми волосами и левш у родителей с тёмным цветом воло...

Биология

1)У человека светлый цвет волос и способность преимущественно владеть левой рукой - рецессивные признаки, наследующиеся независимо. Какова вероятность рождения ребёнка со светыми волосами и левш у родителей с тёмным цветом волос и владеющих правой рукой? Составьте схему скрещивания 2) Формы катаракты глаза и глухонемоты у человека наследуются независимо и определяются рецессивными генами. Какова вероятность рождения ребёнка с двумя заболеваниями, если один родитель глухой, а лругой болен катарактой? (рассмотреть один из возможных вариантов). 3) Нормальный рост у пшеницы доминирует над карликовостью, а раннеспелость - над позднеспелостью. Скрестили гетерозиготное нормального роста раннеселое растение пшеницы с карликовым познеспелым растением. Составить схему скрещивания и ответить на вопросы: а) сколько типов гемет будет у родительских растений? б) сколько разных генотипов будет среди гибридов F1? в) сколько растений будет карликовыми и раннеспелыми в F1( в % )? 4) Сделать вывод о закономерностях наследования признаков

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