1Условия обитания лягушки в воде. И на суши. 2.Формы тела лягушки в воде и на суше 3покровы и их значение у лягушек в воде и на суше 4органы чувств у лягушки:а)слух б)зрение в)вкус в воде и на суши 5Мышцы у лягушки в воде и...
Биология
1Условия обитания лягушки в воде. И на суши. 2.Формы тела лягушки в воде и на суше 3покровы и их значение у лягушек в воде и на суше 4органы чувств у лягушки:а)слух б)зрение в)вкус в воде и на суши 5Мышцы у лягушки в воде и на суши
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