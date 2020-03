1.Условия жизни людей, их труда, отдыха, культурно-бытового обслуживания изучает география: A. Физическая. B. Экономическая. C. Политическая. D. Социальная. E. Медиц инская. 2.Уровень развития экономики Казахстана «выше среднего», так как ВВП на душу населения: A. Выше среднемирового. B. Ниже среднемирового. C. Равен среднемировому. D. Отстаёт от среднемирового. E. Выше среднемирового в 10 раз. 3.К невозобновимым относятся природные ресурсы: A. Энергия рек. B. Водные. C. Земельные. D. Лесные. E. Минеральные. 4.Крупнейшим по объёму внутренней миграции является направление: A. Алматы-Астана. B. Астана-Алматинская область. C. Алматы-Акмолинская область. D. Алматы-Алматинская область. E. Южно-Казахстанская область-Алматы. 5.Языковая группа казахов: A. Нуристанская. B. Тюрская. C. Славянская. D. Монгольская. E. Иранская.