1.В каком из ниже написанных выражений говорится о кислороде, как о простом веществе:       1) кислород входит в состав воды              3) кислород входит в состав земной атмосферы       2) кислород содержится в земной коре  ...

Химия
1.В каком из ниже написанных выражений говорится о кислороде, как о простом веществе:       1) кислород входит в состав воды              3) кислород входит в состав земной атмосферы       2) кислород содержится в земной коре      4) кислород входит в состав оксидов 2.Электронная формула 1s2 2s2 2p1 соответствует  атому:       1) бериллия           2) кремния                 3) углерода              4) бора 3. С увеличением заряда ядер атомов в ряду  F → Cl → Br → I неметаллические свойства        1) усиливаются                        3) не изменяются        2) ослабевают                          4) изменяются периодически 4. Укажите формулу соединения с ковалентной полярной химической связью:         1) H2                2) NH3                  3) Ca3N2                   4) C 5. Степень окисления фосфора в соединениях P2O5, PH3, Ca3P2  соответственно равна          1) +3, -3,+5         2) -3, +3,+5        3) +5,+5,-3                  4) +5, -3,-3 6.  Укажите формулу вещества, являющегося кислотой:         1) NH3                    2) H2O                         3) NaOH                   4) H3PO4 7.  Укажите уравнение реакции разложения:         1) СаО  +  СО2  → СаСО3                                  3) 4HNO3 → 4NO2  +  2H2O  +  O2         2) Mg  +  2HCl  → H2  +  MgCl2              4) 2H2 +  O2  → 2H2O 8  Фенолфталеин изменит окраску в растворе, формула которого        1) NaOH                  2) H2SO4                     3) Cu(OH)2                4) NaCl
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