1.В каком из ниже написанных выражений говорится о кислороде, как о простом веществе: 1) кислород входит в состав воды 3) кислород входит в состав земной атмосферы 2) кислород содержится в земной коре ...

Химия

1.В каком из ниже написанных выражений говорится о кислороде, как о простом веществе: 1) кислород входит в состав воды 3) кислород входит в состав земной атмосферы 2) кислород содержится в земной коре 4) кислород входит в состав оксидов 2.Электронная формула 1s2 2s2 2p1 соответствует атому: 1) бериллия 2) кремния 3) углерода 4) бора 3. С увеличением заряда ядер атомов в ряду F → Cl → Br → I неметаллические свойства 1) усиливаются 3) не изменяются 2) ослабевают 4) изменяются периодически 4. Укажите формулу соединения с ковалентной полярной химической связью: 1) H2 2) NH3 3) Ca3N2 4) C 5. Степень окисления фосфора в соединениях P2O5, PH3, Ca3P2 соответственно равна 1) +3, -3,+5 2) -3, +3,+5 3) +5,+5,-3 4) +5, -3,-3 6. Укажите формулу вещества, являющегося кислотой: 1) NH3 2) H2O 3) NaOH 4) H3PO4 7. Укажите уравнение реакции разложения: 1) СаО + СО2 → СаСО3 3) 4HNO3 → 4NO2 + 2H2O + O2 2) Mg + 2HCl → H2 + MgCl2 4) 2H2 + O2 → 2H2O 8 Фенолфталеин изменит окраску в растворе, формула которого 1) NaOH 2) H2SO4 3) Cu(OH)2 4) NaCl

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