1)В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 1) перемел.. шь, выдвига.. мый 2) прибегн.. шь, выправ.. вший 3) залез.. шь, разве.. нный 4) задума.. шь, нянч.. вший

Ответ : 1) перемелешь , выдвигаемый 1) перемелешь ( глагол , н.ф.- перемолоть , 1 спр. , следовательно в окончании ешь), выдвигаемый ( причастие , образовано от гл. выдвигать, 1 спр. , следовательно суффикс -ем- ) 2) прибегнешь ( гл. , н.ф. прибегнуть , 1 спр. , окончание ешь), выправивший ( прич., образовано от гл. выправить , 2 спр. , суффикс -и- сохраняется ) 3)залезешь ( гл. , н.ф. залезть , 1 спр., оконч. ешь), развеянный ( прич. , от гл. развеять , суффикс -я- сохраняется) 4) задумаешь ( гл. , н.ф. задумать , 1 спр. , окончание ешь) , нянчившийся ( прич., от гл. нянчить , 2 спр., суффикс -и- сохраняется)