1)В какой части Евразии течет Енисей? (Хуанхэ, Ганг, Тигр)2) Где берет начало? Куда впадает?(Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 3)В каком направлении течёт? (Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 4)Объясните зависимость характера ...
1)В какой части Евразии течет Енисей? (Хуанхэ, Ганг, Тигр)2) Где берет начало? Куда впадает?(Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 3)В каком направлении течёт? (Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 4)Объясните зависимость характера течения от рельефа?(Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 5)Определите источники питания реки? (Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 6)Каков режим реки и как он зависит от климата? (Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)В какой части Евразии течет: Енисей -В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ, Хуанхэ - на востоке, Ганг - на юге, Тигр - на юго - западе.2) Где берет начало? Куда впадает? Енисей - начало в г. Саяны, впадает в Карское море. Хуанхэ - начало в хр. Кунь - Лунь, впадает в Желтое море Ганг - начало в Гималаях, впадает в Бенгальский залив, Тигр - начало в Армянское нагорье, впадает в Персидский залив. 3)В каком направлении течёт? Енисей - с юга на север, Хуанхэ - с запада на восток, Ганг- севера на юг, Тигр - с северо - запада на юго - восток. 4)Объясните зависимость характера течения от рельефа? Енисей и Хуанхэ имеют горный характер, т.к. протекают по горной местности, Ганг и Тигр - равнинные, т.к. бегут по равнине. 5)Определите источники питания реки? Енисей - преимущественно снеговое, дождевое,Хуанхэ - преимущественно дождевое, снеговое, Ганг - преимущественно дождевое, Тигр - дождевое и талыми водами ледника. Также для всех рек характерно грунтовое питание. 6)Каков режим реки и как он зависит от климата? Режим рек сильно зависит от особенностей климата. Енисей - зимой замерзают, весной - заторы и разливы, Хуанхэ - летом разливаются из - за муссонных дождей, Ганг - половодье в летний период из-за обильных дождей, Тигр - полноводен в зимой.летом уровень воды падает.