1.В какой части материка расположена Канада? Как называется её столица?2. Особенности рельефа. Полезные ископаемые Канады. 3. Климатические условия в разных частях Канады. Различая по территории и по сезонам. 4. Крупные реки и озёра. 5. Природные зоны и их основные особенности. 6. Народы, населяющие Канаду. И их основные занятия.