1).В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках. Предполагается, что клиент кладет на счет 10000 р. на срок 1 год. В каком банке к концу года вклад ока жется наибольшим? В ответе укажите сумму эт...
1).В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках. Предполагается, что клиент кладет на счет 10000 р. на срок 1 год. В каком банке к концу года вклад ока жется наибольшим? В ответе укажите сумму этого вклада в рублях. Банк Обслуживание счета % годовых Банк А 40 руб. в год 2 Банк Б 8 руб. в мес. 3,5 Банк В Бесплатно 1,5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
A) 10000 + 10000*0,02 - 40 =10000 + 200 - 40 = 10160 Б) 10000 + 10000*0,035 - 8 * 12 = 10000 +350 -96 =10254 - наибольший вклад В) 10000 + 10000*0,015 = 10000 + 150 = 10150