1).В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках. Предполагается, что клиент кладет на счет 10000 р. на срок 1 год. В каком банке к концу года вклад ока жется наибольшим? В ответе укажите сумму эт...

1).В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках. Предполагается, что клиент кладет на счет 10000 р. на срок 1 год. В каком банке к концу года вклад ока жется наибольшим? В ответе укажите сумму этого вклада в рублях. Банк Обслуживание счета % годовых Банк А 40 руб. в год 2 Банк Б 8 руб. в мес. 3,5 Банк В Бесплатно 1,5