1)Вечерняя заря догорала.2)Начал расстилаться туман.3)Я решил вернуться домой. 4)Быстрыми шагами миновал я заросли кустов. 5)У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной в озвышался мрачный лес.6) Я осмотрел окрес...

1)Вечерняя заря догорала.2)Начал расстилаться туман.3)Я решил вернуться домой. 4)Быстрыми шагами миновал я заросли кустов. 5)У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной в озвышался мрачный лес.6) Я осмотрел окрестность и спустился с холма. 7)Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. 1)укажите стиль или тип речи: А) научный,рассуждение в)художественный,рассуждение с) публицистический,описание д)официально-деловой,повествование е)художественный.повествование 2) сколько сложных предложений в тексте? а)3 в)2 с)1 д)4 е)5 3) укажите предложение с однородными сказуемыми: а) 5-ое в)6-ое с)4-ое д)3-е е)2-ое 4) какое предложение соответствует характеристике: простое, дусоставное ,нераспространенное с обратным порядком слов? 5)укажите кол-во совосочетаний в седьмом предложении. (заранее Спасибо!)