1.Война, изменившая карту Европы. 2.Парижская коммуна. 3.Бунт или подвиг?

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1.Война, изменившая карту Европы. 2.Парижская коммуна. 3.Бунт или подвиг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. вторая мировая 2. парижская комунна это подвиг рабочего народа
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