1)Возьмите куб и определите сколько у куба граней вершин рёбер .2)определите число рёбер и число граней куба сходящихся в каждой его вершине 3)пост авьте куб на стол какие грани куба имеют общие рёбра с нижней гран...

1)Возьмите куб и определите сколько у куба граней вершин рёбер .2)определите число рёбер и число граней куба сходящихся в каждой его вершине 3)пост авьте куб на стол какие грани куба имеют общие рёбра с нижней гранью сколько их сколько граней куба не имеют общих рёбер с нижней гранью?