1)Возьмите куб и определите сколько у куба граней вершин рёбер .2)определите число рёбер и число граней куба сходящихся в каждой его вершине 3)пост авьте куб на стол какие грани куба имеют общие рёбра с нижней гран...
1)Возьмите куб и определите сколько у куба граней вершин рёбер .2)определите число рёбер и число граней куба сходящихся в каждой его вершине 3)пост авьте куб на стол какие грани куба имеют общие рёбра с нижней гранью сколько их сколько граней куба не имеют общих рёбер с нижней гранью?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 6 граней, 8 вершин и 12 ребер. 2) В каждой вершине сходится 3 грани и 3 ребра. 3) Имеют 4 грани куба общие ребра с нижней гранью куба и не имеют общих ребер 1 грань.