(1)Впервые я увидел бурундучка в тайге, за Соликамском. (2)Маленький юркий пушистый комочек скатился с дерева испуганно повёл мордочкой направил на меня бусинки круглых кротких глаз и смело пошёл к открытой банке консервов, воз...

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(1)Впервые я увидел бурундучка в тайге, за Соликамском. (2)Маленький юркий пушистый комочек скатился с дерева испуганно повёл мордочкой направил на меня бусинки круглых кротких глаз и смело пошёл к открытой банке консервов, возле которой лежал недоеденный кусок булки. (3)Это же бурундучок шепнул мне товарищ. (4)Ещё раз взглянув на нас и убедившись в нашем миролюбии зверёк опустил свой острый носик в открытую банку, на дне которой было несколько кусочков сайры энергично пошевелил тонкими, как детский волос, усиками.(5)Подняв мордочку и брезгливо морщась он обнажил острые зубки и прыгнул в сторону булки. (6)Хлебный дух прошёлся зверьку по вкусу.(7)С наслаждением несколько секунд вдыхал он булочный аромат, и вдруг быстро-быстро на щеках забегали пушистые сумочки.(8)Они раздавались вширь с каждым движением, словно зверёк надувал их дразня и посмеиваясь над нами. Найдите все деепричастия и сделайте их морфологические разборы Можете хотя бы просто их написать деепричастия

Автор: Гость