1)Выпишите 4 жанра музыки. 2)Что такое мелодия? Типы мелодий с определениями 3)Что такое диапазон? 4)Что такое ритм?

Гость: Гость:

1. Опера, балет, кантата, оратория , симфония и тд. 2. Мелодия - это музыкальная мысль, выраженная одноголосно . Мелодич бывает вокальная (которую поют) и инструментальная (которую можно только сыграть ). Кантилена - плавная, напевная мелодия. Речитатив - мелодия близкая разговорной речи. 3. Диапазон - это расстояние от самого высокого до самого низкого звука, который может сыграть инструмент или спеть человек . 4. Ритм - это чередование нот разной длительности.