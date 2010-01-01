1.ВЫПИШИТЕ ИЗ ДАННОГО ПЕРЕЧНЯ ФОРМУЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СаСО3, NaCl, CaO, Na2CO3, CaCl2 ,Ca(OH)2 ,Na2O, NaOH, Ca(NO)3, Na2O2. 2.Осуществите следующие превращения : KCI--gt; K --gt;KOH--gt;K2CO3 (обьяснит...

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1.ВЫПИШИТЕ ИЗ ДАННОГО ПЕРЕЧНЯ ФОРМУЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СаСО3, NaCl, CaO, Na2CO3, CaCl2 ,Ca(OH)2 ,Na2O, NaOH, Ca(NO)3, Na2O2. 2.Осуществите следующие превращения : KCI--gt; K --gt;KOH--gt;K2CO3 (обьясните способ получения елочных металлов) 3.Напишите диссоциацию двух веществ - электролитов ,из первого задания. 4.Укажите сущность процессов из задания 2 : УХР №2,3 не ОВР- ионные уравнения. 5.Решите задачу : Рассчитайте массу 20% р-ра едкого калия необходимого для взаимодействия с углекислым газом, чтобы получить 276г поташа.

Автор: Гость