1)вырази в секундах 5 мин 7 мин 12 мин 14 мин 2 ч2)в минутах 6 ч 13 ч 8 ч 15 ч 3)в часах 3600 сек 7200 сек 480 мин 540 мин
1)вырази в секундах 5 мин 7 мин 12 мин 14 мин 2 ч2)в минутах 6 ч 13 ч 8 ч 15 ч 3)в часах 3600 сек 7200 сек 480 мин 540 мин
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1 мин = 60 сек 5 мин = 60 сек х 5 = 300 сек; 7 мин = 60 х 7 = 420 сек; 12 мин = 60 х 12 = 720 сек; 14 мин = 840 сек; 2 ч = 120 мин = 7 200 сек 2) 1 ч 60 мин 6 ч = 60 мин х 6 = 360 мин; 13 ч = 60 х 13 = 780 мин; 8 ч = 480 мин; 15 ч = 900 мин 3) 1 ч = 60 мин = 3600 сек 3 600 сек = 1 ч; 7200 сек = 7200 : 3 600 = 2 ч; 480 мин = 480 : 60 = 3 ч ; 540 мин = 540 : 60 = 9 ч