1)Выразите: а) в часах: сутки, декаду; б) в минутах: сутки, декаду. 2)Задача: Одно и тоже расстояние в 141 м сначала прошли шагами по 50 см, а затем-шагами по 60 см. Сколько раз совпали следы?

Математика
1)Выразите: а) в часах: сутки, декаду; б) в минутах: сутки, декаду. 2)Задача: Одно и тоже расстояние в 141 м сначала прошли шагами по 50 см, а затем-шагами по 60 см. Сколько раз совпали следы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а).сутки = 24 часа     декада ( 10 дней) = 24 * 10 = 240 часов б). 24 * 60 = 1440 минут - сутки      240 * 60 = 14400 минут - декада Задача Наименьшее общее кратное 50 и 60 = 300 см То есть шаги будут совпадать каждые 3 метра. 141 : 3  =  47 раз - совпадают шаги Ответ: шаги совпадут 47 раз
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