1)Выразите: а) в часах: сутки, декаду; б) в минутах: сутки, декаду. 2)Задача: Одно и тоже расстояние в 141 м сначала прошли шагами по 50 см, а затем-шагами по 60 см. Сколько раз совпали следы?

Математика

1)Выразите: а) в часах: сутки, декаду; б) в минутах: сутки, декаду. 2)Задача: Одно и тоже расстояние в 141 м сначала прошли шагами по 50 см, а затем-шагами по 60 см. Сколько раз совпали следы?

Автор: Гость