1)x+6x-16=0 2) 2x+6x-16=0 Прошу решить с объяснениями

1) Квадратное уравнение. Первый способ. Можно разложить левую часть на множители, записав 6х=8х-2х х+8х-2х-16=0 (х+8х)-(2х+16)=0 х(х+8)-2(х+8)=0 (х+8)(х-2)=0 х+8=0 или х-2=0 х=-8 или х=2 Ответ. -8;2. Второй способ по формуле корней для уравнения ax+bx+c=0 х,=(-b±√D)/2a D=b-4ac. х+6х-16=0 D=6-4·(-16)=36+64=100=10 х,=(-6±10)/2 х=(-6-10)/2=-8;x=(-6+10)/2=2 О т в е т. -8; 2. 2) 2х и 6х - подобные слагаемые. Их сумма равна 8х Уравнение имеет вид 8х-16=0 8х=16 х=2 О т в е т. 2.