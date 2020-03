1)Запишите химические свойства оснований в молекулярном, ионом полном и ионом сокращенном используя вещества: HCL, KOH, AgNO3, CO2, CuSO4. 2)Задача: Рассчитайте массу и числ о молекул оксида серы (6) обьемом 44 810 л....

1) основания вступают в р-ции нейтрализации с кислотами: KOH + HCl = KCl + HO K + OH + H + Cl = K + Cl + HO H + OH = HO основания реагируют с ксилотными оксидами: 2KOH + CO = KCO + HO 2K + 2OH + CO = 2K + CO + HO 2OH + CO = CO + HO Щелочи реагируют с солями с образованием других нераств. оснований: 2KOH + CuSO = Cu(OH) + KSO 2K + 2OH + Cu + SO = Cu(OH) + 2K + SO Cu + 2OH = Cu(OH) AgOH - разлагается водой или не существует 2) задача: Дано: V(SO) = 44,8 л Найти: m(SO), N(SO) решение: n(SO) = VVm = 44,8 л22,4 лмоль = 2 моль M(SO) = 32 +16*3 = 80 гмоль m(SO) = n * M = 2 моль * 80гмоль = 160 г N(SO) = Na * n = 6,023 * 10 моль = 2 моль * 6,023 * 10 моль = 12 * 10 молекул Ответ: 160 г , 12* 10 молекул