1.Знов устаэ (переди)мною зелене дзерколо рики 2.Увесь натовп заворушився

1.Знов устаэ (переди)мною зелене дзерколо рики 2.Увесь натовп заворушився

Ответ(ы):

Ответил Гость:
напиши что дальше помогу
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