2:1/4+((1целая1/2+2целых2/3):3целых3/4-2/3):8целых8/9 (7/8-3/5): (2/3+1/2)*(60:4целых5/7) (1/6+(7/18+2/27):5/9)+3/11*2ц??лых1/5 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Математика
2:1/4+((1целая1/2+2целых2/3):3целых3/4-2/3):8целых8/9 (7/8-3/5): (2/3+1/2)*(60:4целых5/7) (1/6+(7/18+2/27):5/9)+3/11*2ц??лых1/5 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
7/8-3/5): (2/3+1/2)умножить(60:4целых5/7) (1/6+(7/18+2/27):5/9)+3/11*2целых1/5
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