2 1/7x-3 9/14x+x=-3
Математика
2 1/7x-3 9/14x+x=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/7x-3 9/14x+x=-3 15/7х-51/14х+х=-3-----------приведем к общему знаменателю-это 14 2х*15-51х+14х=-42 30х-51х+14х=-42 -7х=-42 х=6
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