2+3 0+7 7-4 4-2 6+2 4+5 5-4 8-4 16+2 14-2 12+3 18-4 15-4 10+7 17-4 14+5 Найди значения выражений. Какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика?
Математика
2+3 0+7 7-4 4-2 6+2 4+5 5-4 8-4 16+2 14-2 12+3 18-4 15-4 10+7 17-4 14+5 Найди значения выражений. Какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 0+7=7 7-4=3 4-2=2 6+ 2=8 4+5=9 5-4=1 8-4=4 16+2=18 14-2=12 12+3=15 18-4=14 15-4=11 10+7=17 17-4=13 14+5=19
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