(2-3cosx)(4sinx+5)=0

Алгебра
(2-3cosx)(4sinx+5)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 3cosx = 0 или 4sinx+5 = 0; cosx = 2/3 или sinx = -5/4 < -1 => второе уравнение не имеет корней. Решаем первое уравнение: x = +- (плюс/минус) arccos(2/3) + 2Пn, n ∈ Z (множество целых чисел)
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