(2-3cosx)(4sinx+5)=0

Гость: Гость:

2 - 3cosx = 0 или 4sinx+5 = 0; cosx = 2/3 или sinx = -5/4 < -1 => второе уравнение не имеет корней. Решаем первое уравнение: x = +- (плюс/минус) arccos(2/3) + 2Пn, n ∈ Z (множество целых чисел)