(2/9) в квадрате (2/3) в кубе (1/4) в кубе (4/3) в квадрате (1/5) в кубе (3/7) в квадрате ВЫ??ИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ПЛИЗ

Математика

(2/9) в квадрате (2/3) в кубе (1/4) в кубе (4/3) в квадрате (1/5) в кубе (3/7) в квадрате ВЫ??ИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ПЛИЗ

Автор: Гость