(2/9) в квадрате (2/3) в кубе (1/4) в кубе (4/3) в квадрате (1/5) в кубе (3/7) в квадрате ВЫ??ИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ПЛИЗ

Математика
(2/9) в квадрате (2/3) в кубе (1/4) в кубе (4/3) в квадрате (1/5) в кубе (3/7) в квадрате ВЫ??ИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ПЛИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3) ³=4/9 (1/4) ³=1/64 (4/3)²=16/9 (1/5) ³=1/125 (3/7)  ²=9/49
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