2 автобуса одновременно выехали из пункта в одном направлении . скорость первого 70 км/ч , а скорость второго 55 км/ч . Когда второй автобус проезжал пункт б , первый был уже на расстоянии 45 км от б . Какое расстоян...
2 автобуса одновременно выехали из пункта в одном направлении . скорость первого 70 км/ч , а скорость второго 55 км/ч . Когда второй автобус проезжал пункт б , первый был уже на расстоянии 45 км от б . Какое расстояние между А и Б ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 70-55=15 км/ч скорость удаления 2) 45: 15=3 ч второй был в пункте В, а первый в 45 км от В 3) 55*3=165 км расстояние от А до В