2 беленьких, 3 синеньких и радужная. Сколько это рублей?

2 беленьких, 3 синеньких и радужная. Сколько это рублей?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
25+25+5+5+5+100=165руб
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