2 бессоюзных сложных предложений из романа "Дубровский" зарание спасибо.

В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Ду6ровского отобрав, отдать ему по праву наследства.