2 целых 1/2 * (2/15 -3 целых 5/6) + 1/4= ?

2 целых 1/2 * (2/15 -3 целых 5/6) + 1/4= ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2/15-3ц5/6=-3ц7/10 2ц 1/2*-3ц 7/10 =1ц17/20+1/4=2ц1/10
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