2 целых_1 6 разделить на 0,52

2 целых_1 6 разделить на 0,52

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(2 1/6):0.52 Преобразуем 0.52 в 52/100: 13/6:52/100=13/6*100/50=1300/300=13/3=4 1/3(4 целых одна третья)
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