2. Червона Шапочка йшла до бабусі в гості і несла їй 14 пиріжків: із м’ясом, грибами ?? капустою. Із м’ясом було стільки ж, скільки з капустою, а з грибами – на 1 менше, ніж із м’ясом. Скільки пиріжків кожного виду несла Червон...
Математика
2. Червона Шапочка йшла до бабусі в гості і несла їй 14 пиріжків: із м’ясом, грибами ?? капустою. Із м’ясом було стільки ж, скільки з капустою, а з грибами – на 1 менше, ніж із м’ясом. Скільки пиріжків кожного виду несла Червона Шапочка? *
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество пирожков с мясом, тогда: х+х+(х-1)=14 х-1+2х=14 3х=14+1 3х=15 х=5, значит с мясом была пять с капустой тоже 5, а с грибами 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулоно?? обоев.сколько пойдёт рулонов на оклеивание стен в комнате,если ...
История