(2)Чтобы проследить историю возникновения этого слова, совершим экскурс в предмес??ье Лондона конца XVlll века. (3) Жил там некто Хулигэн, содержатель постоялого двора, который с другими членами своего отнюдь не святого семейст...

Русский язык

(2)Чтобы проследить историю возникновения этого слова, совершим экскурс в предмес??ье Лондона конца XVlll века. (3) Жил там некто Хулигэн, содержатель постоялого двора, который с другими членами своего отнюдь не святого семейства наводил ужас на всю округу, замеревшую в страхе. (4)Необузданный буян и драчун настолько прославился нарушениями закона, что имя его пополнило разряд нарицательных негативного свойства. (5) В XlX веке англичане стали именовать хулиганами дерзких уличных озорников Лондона, а затем и грабителей, преступающих закон и нападающих на прохожих на неосвещенных улицах. 1. Из предложений 2-4 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 2. Из предложений 3-5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от значения морфемы.

Автор: Гость