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2 cos п/3 + 2 sin п/6 - 2 sin п/4 помогите решить пожулуйста
2 cos п/3 + 2 sin п/6 - 2 sin п/4 помогите решить пожулуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2*1/2+2*1/2-2*√2/2=1+1-√2=2-√2
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