2 cos п/3 + 2 sin п/6 - 2 sin п/4 помогите решить пожулуйста

2 cos п/3 + 2 sin п/6 - 2 sin п/4 помогите решить пожулуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2*1/2+2*1/2-2*√2/2=1+1-√2=2-√2
Похожие вопросы