2. Формула полной вероятности. Формула Байеса Варианты 11-20 (N – номер варианта) Имеются две урны: в первой (N – 5) белых шаров и (30 – N) черных шаров; во второй урне (21 – N) белых и (N + 4) черных. Из первой урны...
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2. Формула полной вероятности. Формула Байеса Варианты 11-20 (N – номер варианта) Имеются две урны: в первой (N – 5) белых шаров и (30 – N) черных шаров; во второй урне (21 – N) белых и (N + 4) черных. Из первой урны во вторую перекладывают, не глядя, один шар. После этого из второй урны достают один шар. Найти вероятность того, что этот шар будет белым.
Ответ(ы):
Гость:
Изначально в 1 урне 12 белых и 13 чёрных шаров. Во второй 4 белых и 21 черный. После перекладывания шаров во 2 урне стало с вероятностью 12/25 5 белых и 21 черный шар и с вероятностью 13/25 будет 4 белых и 22 черных. Вероятность достать белый шар равна 12/25*5/26+13/25*4/26=0,172. Ответ: 0,172.
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