2. Формула полной вероятности. Формула Байеса Варианты 11-20 (N – номер варианта) Имеются две урны: в первой (N – 5) белых шаров и (30 – N) черных шаров; во второй урне (21 – N) белых и (N + 4) черных. Из первой урны...

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2. Формула полной вероятности. Формула Байеса Варианты 11-20 (N – номер варианта) Имеются две урны: в первой (N – 5) белых шаров и (30 – N) черных шаров; во второй урне (21 – N) белых и (N + 4) черных. Из первой урны во вторую перекладывают, не глядя, один шар. После этого из второй урны достают один шар. Найти вероятность того, что этот шар будет белым.

Автор: Гость