2 группам туристов нужно было пройти маршрут в 96 километров. 1 группа проходила по 12 километров в день, 2 - по 16 км. Какая группа пройдет маршрут быстрее и на сколько дней быстрее?

Математика

2 группам туристов нужно было пройти маршрут в 96 километров. 1 группа проходила по 12 километров в день, 2 - по 16 км. Какая группа пройдет маршрут быстрее и на сколько дней быстрее?

Автор: Гость