2 группам туристов нужно было пройти маршрут в 96 километров. 1 группа проходила по 12 километров в день, 2 - по 16 км. Какая группа пройдет маршрут быстрее и на сколько дней быстрее?
Математика
2 группам туристов нужно было пройти маршрут в 96 километров. 1 группа проходила по 12 километров в день, 2 - по 16 км. Какая группа пройдет маршрут быстрее и на сколько дней быстрее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96÷12= 8(дней)- пройдёт 1 группа 2) 96÷16= 6( дней) - пройдёт 2 группа 8>6 Ответ: быстрее 2 группа А если рассуждать логически, то и так 2 группа, потому что 16>12 8-6=2 дня
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