2 группы зрителей за одинаковые по цене билеты в цирк заплатили 1803. И 3050 раз. Сколько стоит один билет, если в одной группе было на 5 человек больше, чем другой?

Математика
2 группы зрителей за одинаковые по цене билеты в цирк заплатили 1803. И 3050 раз. Сколько стоит один билет, если в одной группе было на 5 человек больше, чем другой?
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Гость:
2413 больше чем другой.
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