2 группы зрителей за одинаковые по цене билеты в цирк заплатили 1803. И 3050 раз. Сколько стоит один билет, если в одной группе было на 5 человек больше, чем другой?

Математика

2 группы зрителей за одинаковые по цене билеты в цирк заплатили 1803. И 3050 раз. Сколько стоит один билет, если в одной группе было на 5 человек больше, чем другой?

Автор: Гость