2. Каково первоначальное значение перевода английского слова «компьютер»? А. Устр??йство для хранения информации; Б. электронное устройство для выполнения команд; В. человек, производящий расчеты Г. устройство, позволяющее счит...
Информатика
2. Каково первоначальное значение перевода английского слова «компьютер»? А. Устр??йство для хранения информации; Б. электронное устройство для выполнения команд; В. человек, производящий расчеты Г. устройство, позволяющее считывать информацию с дисков.
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Гость:
Вообще с английского было сначало вычислять мне кажется В
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