2. Каково первоначальное значение перевода английского слова «компьютер»? А. Устр??йство для хранения информации; Б. электронное устройство для выполнения команд; В. человек, производящий расчеты Г. устройство, позволяющее счит...

Информатика

2. Каково первоначальное значение перевода английского слова «компьютер»? А. Устр??йство для хранения информации; Б. электронное устройство для выполнения команд; В. человек, производящий расчеты Г. устройство, позволяющее считывать информацию с дисков.

Автор: Гость